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Свитолина достигла рубежа в 20 миллионов долларов призовых
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина после Australian Open стала 19-й теннисисткой в истории с как минимум 20 миллионами долларов призовых.
Среди действующих теннисисток Свитолину по призовым опережают Серена Уильямс (94 млн долларов), Винус Уильямс (42), Симона Халеп (37,4), Петра Квитова (32,6), Виктория Азаренко (32,4), Анжелик Кербер (29,9), Светлана Кузнецова (25,5), Ким Клейстерс (24,5), Гарбинье Мугуруса (21,4) и Каролина Плишкова (20,5).
Свитолина к 26 годам выиграла 15 титулов WTA, включая Итоговый турнир в 2018 году. На Шлемах украинка дважды доходила до полуфинала и еще пять раз останавливалась в 1/4 финала
В актуальном рейтинге WTA Элина Свитолина занимает пятое место.
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