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Джокович оторвался от Надаля и Федерера по крупным титулам
Серб на вершине
Накануне Новак Джокович в 9-й раз в карьере выиграл Australian Open и стал 18-кратным победителем турниров Большого шлема.
Теперь на счету серба 59 крупных титулов – 18 мэйджоров, 36 Мастерсов и 5 Итоговых турниров.
У Рафаэля Надаля 56 таких титулов – 20 Шлемов, 35 Мастерсов и 1 победа на Олимпийских играх.
Роджер Федерер замыкает топ-3 с 54 титулами. На его счету 20 Шлемов, 28 Мастерсов и 6 побед на Итоговом турнире.
Джокович берет один титул в среднем за 3,3 турнира. У Надаля этот показатель составляет 3,4, а у Федерера – 4,4.
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