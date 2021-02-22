Наоми Осака: топ-10 моментов на Australian Open. ВИДЕО

Наоми Осака в финале Australian Open в двух сетах обыграл Дженнифер Брэди и стала четырехкратной победительницей турниров Большого шлема.

Вторая ракетка мира на Шлемах еще никогда не проигрывала в тех случаях, когда ей удавалось дойти до четвертьфинала.