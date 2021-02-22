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Джокович может пропустить 3-4 недели из-за травмы

Теннис
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Серб с травмой смог выиграть Australian Open

Джокович может пропустить 3-4 недели из-за травмы

Новина українською

Первой ракетке мира Новаку Джоковичу понадобится 3–4 недели на восстановление после надрыва мышцы, сообщает Sportklub.

По данным источника, серб скорее всего снимется с турнира в Дубае (ОАЭ), который стартует 14 марта. В прошлом году он стал победителем соревнований, обыграв Стефаноса Циципаса в финальном матче.

Напомним, после Открытого чемпионата Австралии травма теннисиста усугубилась — надрыв увеличился с 17 мм до 25 мм.

О травме Джокович рассказал после матча третьего круга Australian Open с американцем Тейлором Фритцем. Но в итоге Новак дошёл до финала, где обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

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В статье: Новак Джокович
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