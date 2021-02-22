Осака: Я хочу собрать полный набор трофеев — мне не хватает ещё двух

Победительница Открытого чемпионата Австралии Наоми Осака рассказала, что настроена повышать уровень выступления на грунтовом и травяном покрытиях.

"Чувствую, что у меня есть всё, что нужно, чтобы хорошо играть на грунте и на траве. Но всё дело в том, чтобы ощущать себя комфортно. Я не чувствую себя полностью комфортно на этих покрытиях, потому что никогда особо не играла на грунте или траве, пока росла. Я играла на харде, по сути, всю свою жизнь. На нём у меня просто больше опыта.

Когда в последний раз играла на „Ролан Гаррос“, я уступила Синяковой, но у меня были шансы. Помню, как думала, что смогу выиграть, но в конце концов всё пошло не так, как мне хотелось. Чем больше я буду играть на грунте, тем лучше.

Я хочу пробовать что-то новое и становиться лучше во множестве вещей, это мой приоритет. А ещё я хочу собрать полный набор трофеев — мне не хватает ещё двух", — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.