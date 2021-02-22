Маррей - о победе Джоковича: Молодые ребята не показали, что они близки к Большой тройке

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей поделился своим мнением о прошедшем Открытом чемпионате Австралии.

Напомним, победителем стал Новак Джокович. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.

"Честно говоря, я ожидал, что в финале будет более плотная борьба. Но я знаю, насколько хорош Новак, к тому же он был очень мотивирован. Перед финалом Медведев говорил, что на Новака будет оказываться огромное давление. Это правда, но Джокович — это топ-игрок. Он сталкивался с огромным давлением на протяжении всей своей карьеры и знает, как справиться с этим и выступить на своём лучшем уровне, когда это необходимо.

Играть в финале "Большого шлема" — это не то же самое, что играть в четвертьфинале или полуфинале. Когда выходишь на корт с тем, кто выиграл 17, 19 или 20 "Шлемов", это изрядно пугает. Но как по мне, молодые ребята не показали, что они особенно близки к "Большой тройке", — приводит слова Маррея Eurosport UK.