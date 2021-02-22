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Джокович: Надаль и Федерер меня вдохновляют
Новак рассказал о соперничестве с Роджером и Рафой
Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о соперничестве с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. Сегодня, 21 февраля, серб приблизился к ним по количеству выигранных турниров "Большого шлема". На счету Федерера и Надаля по 20 трофеев, у Джоковича — 18.
"Роджер и Рафа меня вдохновляют. Говорил это раньше и скажу ещё раз. Пока они играют, я буду играть. Думаю, это гонка — кто больше играет в теннис или кто больше побеждает. Мы соревнуемся во всех сферах. Думаю, это главная причина, почему мы являемся теми, кто есть. Мы подталкиваем и мотивируем друг друга", — сказал Джокович во время послематчевой пресс-конференции.
В финальном матче Открытого чемпионате Австралии Джокович со счётом 7:5, 6:2, 6:2 обыграл россиянина Даниила Медведева.
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