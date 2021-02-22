Джокович оставил автограф на животе беременной женщины

Сербский теннисист Новак Джокович после победы на Australian Open принял участие в фотосессии, которая проходила на одном из пляжей Мельбурна.

Там Джокович невольно помешал свадебной церемонии, а затем раздал автографы. Одна из поклонниц теннисиста попросила расписаться у неё на животе. Причём девушка была беременна.

В финале турнира "Большого шлема" серб Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович в рекордный девятый раз выиграл Australian Open.