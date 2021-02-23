Израиль назвал состав на матч Кубка Дэвиса против Украины

Израиль объявил имена теннисистов, которые приедут в Украину на матч Кубка Дэвиса.

Помимо себя капитан команды Йонатан Эрлих в заявку внес Эдана Лешема, Ишая Олиэля и Даниэля Цукермана.

Первой ракеткой Израиля в одиночном разряде является Лешем (№364), а в парном – Эрлих (№71).

Что касается Украины, то Андрей Медведев с составом определился еще в начале февраля. В домашнем матче Кубка Дэвиса сыграют Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов и Даниил Калиниченко.

Матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля пройдет 5-6 марта на корте Marina Tennis Club в селе Погребы (Киевская область).