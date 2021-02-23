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Израиль назвал состав на матч Кубка Дэвиса против Украины
Ждем победу хозяев
Израиль объявил имена теннисистов, которые приедут в Украину на матч Кубка Дэвиса.
Помимо себя капитан команды Йонатан Эрлих в заявку внес Эдана Лешема, Ишая Олиэля и Даниэля Цукермана.
Первой ракеткой Израиля в одиночном разряде является Лешем (№364), а в парном – Эрлих (№71).
Что касается Украины, то Андрей Медведев с составом определился еще в начале февраля. В домашнем матче Кубка Дэвиса сыграют Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов и Даниил Калиниченко.
Матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля пройдет 5-6 марта на корте Marina Tennis Club в селе Погребы (Киевская область).
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