Симона Халеп снялась с турнира в Дохе

Третья ракетка мира румынка Симона Халеп отказалась от участия в турнире в Дохе, который пройдёт на следующей неделе.

По информации издания BZI, причиной стали изменения в расписании спортсменки, а не состояние здоровья. Она планирует принять участие в следующем турнире – в Дубае, который пройдёт с 15 по 20 марта и где Халеп является действующей победительницей. Турнир в Дохе входит в категорию WTA 500 и имеет призовой фонд около $ 500 000.

На Australian Open—2021 Симона Халеп вылетела в четвертьфинале, проиграв Серене Уильямс 6:3, 6:3.