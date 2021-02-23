Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Симона Халеп снялась с турнира в Дохе
Румынская теннисистка неудачно начала год
Третья ракетка мира румынка Симона Халеп отказалась от участия в турнире в Дохе, который пройдёт на следующей неделе.
По информации издания BZI, причиной стали изменения в расписании спортсменки, а не состояние здоровья. Она планирует принять участие в следующем турнире – в Дубае, который пройдёт с 15 по 20 марта и где Халеп является действующей победительницей. Турнир в Дохе входит в категорию WTA 500 и имеет призовой фонд около $ 500 000.
На Australian Open—2021 Симона Халеп вылетела в четвертьфинале, проиграв Серене Уильямс 6:3, 6:3.
Популярное сейчас
- СМИ: Один из клубов Второй лиги снимается с чемпионата
- Защитник Ворсклы хочет получать зарплату в 30-40 тысяч долларов - источник
- Языковой скандал в УПЛ, победы Днепра-1, Ювентуса и Севильи. Главные новости за 22 февраля
- Джокович – Медведев. Главные истории финала Australian Open
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Почти хоккей. Хавбек Зари остался без зуба после матча с Десной. ФОТО