Джокович: Возраст — просто цифра, так что я не устал от тенниса

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, что намерен выиграть ещё несколько турниров "Большого шлема".

"Я уже говорил, что на данном этапе карьеры мэйджоры — самые важные турниры для меня, где я хочу показывать свой лучший теннис. Конечно, я буду составлять свой календарь так, чтобы быть на пике формы на мэйджорах.

Мне кажется, что возраст — просто цифра, так что я не устал от тенниса, не вымотался после соревнований на высочайшем уровне. Понимаю, что в плане энергичности и всего остального дела обстоят иначе, чем 10 лет назад, но я чувствую, что во мне ещё много топлива.

Мне надо быть умнее в плане составления календаря, чтобы экономить энергию и направлять её в наиболее важные турниры. Надеюсь, смогу выиграть ещё несколько „Шлемов“, это мой приоритет", — сказал Джокович в интервью для пресс-службы Australian Open.