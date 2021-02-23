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Симона Халеп проводит 350-ю неделю в топ-10 рейтинга WTA
Румынская теннисистка с 2014 года находится в топе
Румынская теннисистка Симона Халеп проводит 350-ю неделю в первой десятке рейтинга WTA.
Помимо этого, Халеп не заканчивала сезон вне топ-4 рейтинга WTA с 2014 года.
На Открытом чемпионате Австралии Халеп завершила выступление в четвертьфинальной стадии, где со счётом 3:6, 3:6 проиграла 23-кратной победительнице турниров "Большого шлема" Серене Уильямс.
Ранее Симона Халеп отказалась от участия в турнире в Дохе (Катар).
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