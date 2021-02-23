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Свитолина может сыграть на втором в сезоне турнире WTA 1000

Теннис
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Украинка неудачно начала сезон

Свитолина может сыграть на втором в сезоне турнире WTA 1000

Новина українською

Первая ракетка Украины попала в заявочный список турнира в США, который пройдёт 23 марта - 3 апреля.

Свитолина ранее шесть раз выступала в основной сетке Miami Open и свой лучший результат показала в 2018 году, когда дошла до четвертьфинала.

Отметим, на третьем месте в альтернативном списке на попадание в основу находится Марта Костюк. Для 18-летней украинки это может быть дебют на турнире в Майами.

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В статье: Элина Свитолина
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Источник:
БТУ

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