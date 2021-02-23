Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина может сыграть на втором в сезоне турнире WTA 1000
Украинка неудачно начала сезон
Первая ракетка Украины попала в заявочный список турнира в США, который пройдёт 23 марта - 3 апреля.
Свитолина ранее шесть раз выступала в основной сетке Miami Open и свой лучший результат показала в 2018 году, когда дошла до четвертьфинала.
Отметим, на третьем месте в альтернативном списке на попадание в основу находится Марта Костюк. Для 18-летней украинки это может быть дебют на турнире в Майами.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:БТУ
Популярное сейчас
- К 100-летию клуба. Ярославский заявил о намерении возродить Металлист
- СМИ: Один из клубов Второй лиги снимается с чемпионата
- Экс-защитник Барселоны: В этой команде меня убили – после ошибок там с тобой никто даже не разговаривает
- Джокович – Медведев. Главные истории финала Australian Open
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО
- Почти хоккей. Хавбек Зари остался без зуба после матча с Десной. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...