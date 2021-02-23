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Кубок Дэвиса. Матч Израиль - Украина состоится при пустых трибунах
Фанатов не пустят на трибуны
ВВС
На матчевой встрече первой мировой группы Кубка Дэвиса между Украиной и Израилем не будут допущены болельщики.
По данным XSport, в спорткомплексе Marina Tennis Club в селе Погребы Киевской области, где 5-6 марта пройдет матчевая встреча, сообщили, что матчи состоятся без поддержки болельщиков.
Напомним, что Кабинет министров Украины разрешил присутствие на спортивных событиях не более 50% болельщиков.
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