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Барти впервые за год проиграла два матча подряд

Теннис
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Первая ракетка мира провалилась на домашнем турнире в Аделаиде

Барти впервые за год проиграла два матча подряд

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В 1/8 финала турнира WTA 500 c призовым фондом $535,530 Эшли Барти в двух сетах проиграла 37-й ракетке мира Даниэль Коллинс (3:6, 4:6).

Барти в единственном матче на Adelaide International проиграла четыре гейма на своей подаче, а в ответ смогла сделать только два брейка.

Барти впервые с января 2020 года проиграла два матча кряду. Ранее Эшли в четвертьфинале Australian Open в трех сетах неожиданно уступила Каролине Муховой.

Год назад Эшли Барти в Аделаиде взяла титул, обыграв в финале вторую ракетку Украины Даяну Ястремскую.

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В статье: теннис Эшли Барти
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