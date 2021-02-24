Барти впервые за год проиграла два матча подряд

В 1/8 финала турнира WTA 500 c призовым фондом $535,530 Эшли Барти в двух сетах проиграла 37-й ракетке мира Даниэль Коллинс (3:6, 4:6).

Барти в единственном матче на Adelaide International проиграла четыре гейма на своей подаче, а в ответ смогла сделать только два брейка.

Барти впервые с января 2020 года проиграла два матча кряду. Ранее Эшли в четвертьфинале Australian Open в трех сетах неожиданно уступила Каролине Муховой.

Год назад Эшли Барти в Аделаиде взяла титул, обыграв в финале вторую ракетку Украины Даяну Ястремскую.