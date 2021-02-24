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Барти впервые за год проиграла два матча подряд
Первая ракетка мира провалилась на домашнем турнире в Аделаиде
В 1/8 финала турнира WTA 500 c призовым фондом $535,530 Эшли Барти в двух сетах проиграла 37-й ракетке мира Даниэль Коллинс (3:6, 4:6).
Барти в единственном матче на Adelaide International проиграла четыре гейма на своей подаче, а в ответ смогла сделать только два брейка.
Барти впервые с января 2020 года проиграла два матча кряду. Ранее Эшли в четвертьфинале Australian Open в трех сетах неожиданно уступила Каролине Муховой.
Год назад Эшли Барти в Аделаиде взяла титул, обыграв в финале вторую ракетку Украины Даяну Ястремскую.
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