Камбэк Циципаса против Надаля и еще пять топ-матчей Australian Open-2021

По материалам официального сайта Australian Open

Открытый чемпионат Австралии оправдал ожидания ценителей тенниса и преподнес блюда на любой вкус – за две недели в Мельбурне мы стали свидетелями и ярких камбэков с отыгранными матч-болами, и крушений фаворитов, и рождений новых имен. Настало время оглянуться назад и еще раз пережить те незабываемые эмоции, которые подарили лучшие матчи в Мельбурн-парке.

Мужчины, 1/4 финала: Стефанос Циципас отыгрывается с 0:2 против Рафаэля Надаля

Счет матча: 3:6, 2:6, 7:6, 6:4, 7:5

До встречи с Циципасом в четвертьфинале Надаль всего дважды в карьере упускал преимущество в два сета – в финале Мастерса 2005 года против Роджера Федерера и в матче третьего раунда US Open-2015 с Фабио Фоньини.

Циципас на пути к историческому камбэку продемонстрировал необычайную решимость и волю к победе. Он не перестал верить в успех даже в тот момент, когда на старте тайбрейка третьего сета сразу же проиграл очко на своей подаче. И грек был вознагражден за свою смелость – Надаль внезапно дрогнул, начал совершать нехарактерные для себя невынужденные ошибки и позволил 22-летнему оппоненту вернуться в игру, а затем и перетянуть одеяло на свою сторону.

Этой волевой 4-часовой победой Циципас еще раз доказал, что будущее тенниса неразрывно связано с его именем. Грек уже останавливал на Australian Open Роджера Федерера, а на Ролан Гаррос с 0:2 переводил в решающий сет матч с Новаком Джоковичем. Теперь в его резюме появился и эффектный камбэк против Надаля – вне сомнений, это пока что самая яркая страница Стефаноса в его послужном списке на турнирах Большого шлема.

Женщины, 4-й раунд: Наоми Осака отыгрывает матч-болы и выбивает Гарбинье Мугурусу

Счет матча: 4:6, 6:4, 7:5

Как жаль, что две экс-первых ракетки мира и две неоднократных победительницы турниров Большого шлема встретились в четвертом раунде. Это тот самый случай, когда банальная вывеска «досрочный финал» идеально подходит для противостояния Осаки и Мугурусы.

В матче с Мугурусой Осаке представился еще один шанс показать всему миру, что в ментальном плане прямо сейчас ей нет равных в WTA-туре. Японка после поражения в первом сете вытянула вторую партию со счета 0:2, а в решающем сете при счете 3:5 отыграла на приеме два матч-бола, затем сделала обратный брейк и до конца матча позволила Мугуруса выиграть лишь два очка.

Так Осака продлила свою победную серию до 18 матчей. Позднее Наоми последовательно в двух сетах обыграет Се Шувэй и Серену Уильямс, а в финале остановит Дженнифер Брэди и станет четырехкратной чемпионкой турниров Большого шлема.

«Я думаю, что еще год назад, вероятно, я бы не выиграла этот матч», - говорит Осака о битве с Мугурусой. «Было так много вещей, о которых я думала на корте, которые просто помешали бы мне попытаться выиграть матч или преодолеть проблемы».

Мужчины, 3-й раунд: Доминик Тим с 0:2 огорчает Ника Кирьоса и всю Австралию

Счет матча: 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4

Действующий победитель US Open в матче третьего раунда столкнулся не только с вдохновенной и дерзкой игрой Ника Кирьоса, но и ошеломляющим давлением родных трибун австралийца на John Cain Arena.

Когда Тим после двух проигранных сетов в начале третьей партии уступал 15:40 в гейме на своей подаче, многие заранее списали третью ракетку мира со счетов. Но Доминик, закаленный битвами с Надалем и Джоковичем, только начинал свою игру. Он выстоял в ключевой момент и начал хладнокровно наказывать Кирьоса за любой предоставленный шанс на приеме. До конца матча Доминик сделал три брейка, а на своей подаче отыграл единственный брейк-поинт.

«Сдаться – это не вариант, - сказал Тим после матча. «Я лучше приспособился к теннису Кирьоса, к корту, к прекрасной атмосфере, поэтому чем дольше длился матч, тем комфортнее я себя чувствовал».

Жаль, что после такой яркой победы Доминик Тим уже в следующем матче без шансов проиграл Григору Димитрову и отправился паковать чемоданы. Все-таки 5-сетовый матч с Кирьосом отобрал у прошлогоднего финалиста Australian Open слишком много сил – как в физическом плане, так и в эмоциональном.

Женщины, 4-й раунд: Серена Уильямс останавливает Арину Соболенко

Счет матча: 6:4, 2:6, 6:4

Очень редко Серену Уильямс пытаются сломить ее собственным оружием. Арина Соболенко, исповедующая аналогичный силовой стиль тенниса, в 1/8 финала заставила легендарную американку проявить максимум самообладания, чтобы выдержать давление и сохранить надежду на завоевание 24-го титула на турнирах Большого шлема.

Уильямс-младшая с ранним брейком в решающем сете вела 4:1, однако Соболенко в седьмом гейме организовала обратный брейк и до предела накалила ситуацию на корте. И все же громадный опыт помог Серене в ключевой момент зацепиться за подачу белоруски и заставить ее грубо ошибиться на матч-боле.

«Это было мощно, но на тренировках я привыкла к этому. Я знаю, как использовать эту силу. У меня не было проблем с этим. Если она хочет померяться мощью, то вперед», - сказала Серена после матча.

На кураже экс-первая ракетка мира в четвертьфинале уверенно разобралась с Симоной Халеп, но в полуфинале на ее пути встала Наоми Осака – и найти достойных аргументов против тенниса японки Серена в тот день не смогла, проиграв в двух сетах.

Мужчины, 2-й раунд: Мартон Фучович в 5-сетовой драме шокирует Стэна Вавринку

Счет матча: 7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6

Три года назад Фучович обыграл Вавринку в Женеве на пути к своему единственному титулу в карьере, но экс-третья ракетка мира и чемпион трех турниров Большого шлема выиграл три последних очных поединка. Казалось, что и в Мельбурне Вавринка уверенно переиграет лучшего теннисиста Венгрии и приблизится к потенциальной битве с Новаком Джоковичем, но что-то пошло не так.

Вавринка включился в игру только при счете 0:2 – Стэн на опыте переломил ход поединка и перевел матч в решающий сет. По ходу пятой партии швейцарец отыгрался со счета 3:5, а на тайбрейке умудрился не реализовать тройной матч-бол. Фучович выиграл пять мячей подряд и одержал одну из крупнейших побед в карьере на турнирах Большого шлема.

«Я просто хотел как-то выжить, вернуть все мячи, бороться до конца», - признался Фучович после матча. «Против Стэна это непросто. Он очень опытный игрок. Он выиграл три турнира Большого шлема, но сегодня я был сильнее психологически».

Мартон Фучович после драматичной победы над одним из самых ярких теннисистов Australian Open последнего 10-летия в следующем раунде в четырех сетах проиграл Милошу Раоничу.

Женщины, 2-й раунд: Симона Халеп «крадет» победу из рук Айлы Томлянович

Счет матча: 4:6, 6:4, 7:5

Кому-кому, а украинским болельщикам точно не нужно напоминать, на какие чудеса способна Симона Халеп, если ее прижать к стенке. Несколько лет назад Элина Свитолина в четвертьфинале Ролан Гаррос слишком рано поверила в победу над румынкой, а теперь аналогичную ошибку на домашнем Шлеме допустила и Айла Томлянович, отдав практически выигранный матч против второй ракетки мира.

Томлянович в решающем сете вела 5:2 и находилась в одном гейме и от крупнейшей победы в карьере, и от обновления личного рекорда на Australian Open, но стоило Халеп оказаться в шаге от бесславного вылета с турнира, как румынка включила непробиваемый режим на задней линии и заставила соперницу разувериться в своих перспективах. До конца матча Халеп не проиграла ни одного гейма и стала автором одного из самых впечатляющих камбэков турнира, да еще и в условиях, когда трибуны болели против нее.

«У меня не было такого оптимизма при счете 2:5, но я думаю, что ментально я была немного сильнее, чем она», - сказал Халеп. «У меня было желание выиграть матч, и я не хотела сдаваться».

Путь Симоны Халеп на Australian Open в четвертьфинале оборвала Серена Уильямс.