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Надаль, Швёнтек и Тим претендуют на спортивный Оскар
Признание для топ-теннисистов
Объявлены номинанты на ежегодную престижную премию Laureus World Sports Awards.
В номинации «Спортсмен года» АТР-тур представляет Рафаэль Надаль, а конкурентами 20-кратного чемпиона турниров Большого шлема являются Джошуа Чепчегей (легкая атлетика), Арман Дюплантис (легкая атлетика), Льюис Хэмилтон (автоспорт), ЛеБрон Джеймс (баскетбол) и Роберт Левандовски (футбол).
Чемпионка Ролан Гаррос Ига Швёнтек и победитель US Open Доминик Тим представлены в номинации «Прорыв года». Оба теннисиста в прошлом сезоне впервые выиграли турниры Большого шлема.
????ICYMI...here's a reminder of all of the nominees for the 2021 Laureus World Sports Awards— Laureus (@LaureusSport) February 24, 2021
???? Who should the Laureus Academy Members pick as the Award winners? #Laureus21
Обладателей премии путем голосования определяют члены академии Laureus.
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