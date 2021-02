Надаль, Швёнтек и Тим претендуют на спортивный Оскар

Объявлены номинанты на ежегодную престижную премию Laureus World Sports Awards.

В номинации «Спортсмен года» АТР-тур представляет Рафаэль Надаль, а конкурентами 20-кратного чемпиона турниров Большого шлема являются Джошуа Чепчегей (легкая атлетика), Арман Дюплантис (легкая атлетика), Льюис Хэмилтон (автоспорт), ЛеБрон Джеймс (баскетбол) и Роберт Левандовски (футбол).

Чемпионка Ролан Гаррос Ига Швёнтек и победитель US Open Доминик Тим представлены в номинации «Прорыв года». Оба теннисиста в прошлом сезоне впервые выиграли турниры Большого шлема.

