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Барти прокомментировала поражение от Коллинз
Теннисистка назвала причину поражения
Австралийская теннисистка Эшли Барти, занимающая первое место в рейтинге WTA, прокомментировала поражение американке Даниэль Коллинз во втором круге турнира в Аделаиде – 3:6, 4:6.
"Даниэль смогла контролировать центр корта, заднюю линию и удерживать позицию на корте — и это очень важно на быстром покрытии. В большинстве случаев она была способна наносить первый удар, особенно когда она принимала так много вторых подач".
"Не всегда всё будет идти по-вашему, невозможно выиграть каждый матч, но вы, чёрт возьми, можете подойти к этому правильно. И я думаю, что я вместе со своей командой сделала это здесь. Мы просто не получили того результата, который нам бы подошёл" , — цитирует Барти Тennis 365.
Барти вплоть до выигранного ею турнира в Мельбурне в начале месяца не выступала год, опасаясь за своё здоровье во время пандемии.
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