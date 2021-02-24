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Эшли Барти снялась с турнира в Дохе
Теннисистка травмировала ногу
Австралийская теннисистка Эшли Барти, занимающая первое место в рейтинге WTA, снялась с турнира в Дохе из-за травмы левой ноги.
"К сожалению, я снялась с турнира в Катаре из-за травмы левой ноги. Я желаю, чтобы турнир прошел успешно и безопасно, и надеюсь сыграть здесь в следующем году. Спасибо организаторам турнира и WTA за всю ту работу, которую вы делаете, я с нетерпением жду новых соревнований в Майами через несколько недель", — цитирует Барти пресс-служба турнира в "сториз" своей страницы в "Инстаграме".
Сегодня во втором круге турнира в Аделаиде Барти уступила американке Даниэль Коллинз (3:6, 4:6).
Турнир в Дохе с призовым фондом более $ 560 тысяч пройдет с 1 по 6 марта.
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