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Маррей: Я не смотрел ни одного матча Australian Open

Теннис
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Теннисист сам хотел сыграть там

Маррей: Я не смотрел ни одного матча Australian Open

Новина українською

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей признался, что не следил за Открытым чемпионатом Австралии. В финальном матче серб Новак Джокович победил россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

"Я не смотрел ни одного матча Australian Open, потому что сам хотел быть там. Это было сложно. Я перестал следить за всеми игроками в социальных сетях и другими вещами, потому что вообще не хотел быть в курсе происходящего в Мельбурне", — приводит слова Маррея Tennis World USA.

Вчера, 23 февраля, Маррей на старте турнира в Монпелье (Франция) проиграл представителю Беларуси Егору Герасимову. В начале января Энди прошёл тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с первого в сезоне-2021 турнира "Большого шлема".

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В статье: Энди Маррей
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