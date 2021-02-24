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Маррей: Я не смотрел ни одного матча Australian Open
Теннисист сам хотел сыграть там
Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей признался, что не следил за Открытым чемпионатом Австралии. В финальном матче серб Новак Джокович победил россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
"Я не смотрел ни одного матча Australian Open, потому что сам хотел быть там. Это было сложно. Я перестал следить за всеми игроками в социальных сетях и другими вещами, потому что вообще не хотел быть в курсе происходящего в Мельбурне", — приводит слова Маррея Tennis World USA.
Вчера, 23 февраля, Маррей на старте турнира в Монпелье (Франция) проиграл представителю Беларуси Егору Герасимову. В начале января Энди прошёл тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с первого в сезоне-2021 турнира "Большого шлема".
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