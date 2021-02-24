Призовые турнира в Майами сократятся в 2,5 раза

Стали известны детали проведения комбинированного турнира в Майами, который пройдет с 22 марта по 4 апреля.

Призовой фонд снизился на 60% и составит $6,68 млн (по $3,34 млн на мужскую и женскую сетки). В 2019-м призовой фонд составил $16,7 млн. Призовые для чемпионов в одиночном разряде снизились на 80% – они получат по 300 тысяч долларов вместо $1,354 млн.

Трибуны будут заполняться на 20% от привычной посещаемости. Это напрямую повлияло на размер призовых.

Для игроков организуют пузырь в отеле. Их будут выпускать только на матчи и тренировки.

Перед вылетом в США игрок и члены его команды должны сдать отрицательные тесты на ковид. Дополнительный карантин для участников Australian Open не потребуется.