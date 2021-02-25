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Топ-10 самых молодых первых ракеток мира в истории АТР-тура. ВИДЕО

Теннис
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Топ-10 самых молодых первых ракеток мира в истории АТР-тура. ВИДЕО

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YouTube-канал Tennis TV представил десятку самых молодых теннисистов, которым удавалось добраться до первой строки мирового рейтинга.

Первое место занял австралиец Ллейтон Хьюитт, который дебютировал в статусе первой ракетки мира вскоре после достижения 20-летия.

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В статье: Ллейтон Хьюитт АТР
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