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Топ-10 самых молодых первых ракеток мира в истории АТР-тура. ВИДЕО
Редкий рейтинг без Роджера Федерера и Новака Джоковича
YouTube-канал Tennis TV представил десятку самых молодых теннисистов, которым удавалось добраться до первой строки мирового рейтинга.
Первое место занял австралиец Ллейтон Хьюитт, который дебютировал в статусе первой ракетки мира вскоре после достижения 20-летия.
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