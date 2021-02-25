Теннисист из Молдавии совершил удар, которому позавидует и Федерер. ВИДЕО

Первая ракетка Молдавии Раду Албот в победном матче 1/8 финала турнира АТР в Сингапуре против Янника Ханфманна (6:7, 7:6, 6:3) отметился невероятным ударом.

Алботу безупречно удалось выполнить сложнейший прием – свечу твиннером. Остается сожалеть, что в этот момент на трибунах не было болельщиков – они бы точно осыпали теннисиста продолжительными овациями.