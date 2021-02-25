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Теннисист из Молдавии совершил удар, которому позавидует и Федерер. ВИДЕО

Теннис
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Шедевр

Теннисист из Молдавии совершил удар, которому позавидует и Федерер. ВИДЕО

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Первая ракетка Молдавии Раду Албот в победном матче 1/8 финала турнира АТР в Сингапуре против Янника Ханфманна (6:7, 7:6, 6:3) отметился невероятным ударом.

Алботу безупречно удалось выполнить сложнейший прием – свечу твиннером. Остается сожалеть, что в этот момент на трибунах не было болельщиков – они бы точно осыпали теннисиста продолжительными овациями.

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В статье: теннис Роджер Федерер
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