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Стаховский хочет выступить на Олимпиаде вместе со Свитолиной

Теннис
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Перспективный тандем

Стаховский хочет выступить на Олимпиаде вместе со Свитолиной

Новина українською

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский поделился своими планами на Олимпийские игры в Токио.

На данный момент Стаховский по рейтингу не может рассчитывать на выступление в Японии в одиночном разряде, но попадает в парную сетку вместе с Денисом Молчановым.

"Хотел бы в одиночке иметь шанс. Как резервный вариант – микст с Элиной Свитолиной, если она будет стоять достаточно высоко, а я надеюсь, что будет. Попробую зацепиться и сказать: "Давай сыграем микст", - сказал киевлянин.

Сергей Стаховский в начале 2021 года прошел квалификацию на Australian Open, но в Мельбурне потерпел поражение в матче первого раунда.

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В статье: Элина Свитолина Сергей Стаховский Олимпийские игры 2020
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Источник:
Суспільне

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