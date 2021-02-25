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Стаховский хочет выступить на Олимпиаде вместе со Свитолиной
Перспективный тандем
Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский поделился своими планами на Олимпийские игры в Токио.
На данный момент Стаховский по рейтингу не может рассчитывать на выступление в Японии в одиночном разряде, но попадает в парную сетку вместе с Денисом Молчановым.
"Хотел бы в одиночке иметь шанс. Как резервный вариант – микст с Элиной Свитолиной, если она будет стоять достаточно высоко, а я надеюсь, что будет. Попробую зацепиться и сказать: "Давай сыграем микст", - сказал киевлянин.
Сергей Стаховский в начале 2021 года прошел квалификацию на Australian Open, но в Мельбурне потерпел поражение в матче первого раунда.
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