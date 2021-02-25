  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Завацкая сыграет на турнире во Франции
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Завацкая сыграет на турнире во Франции

Теннис
(1 голосов)

Украинка выступит в основной сетке турнира

Завацкая сыграет на турнире во Франции

Новина українською

Катарина Завацкая может сыграть на следующей неделе во Франции.

Украинская теннисистка получила шанс выступить в основной сетке турнира WTA 250 в Лионе, который пройдёт 1-7 марта. Сегодня от участия отказались Кирстен Флипкенс и Кайя Юван.

Завацкая - единственная украинка, которая сыграет в Лионе. Неделю назад с турнира снялись Марта Костюк и Катерина Козлова.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Катарина Завацкая
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...