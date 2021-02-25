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Завацкая сыграет на турнире во Франции
Украинка выступит в основной сетке турнира
Катарина Завацкая может сыграть на следующей неделе во Франции.
Украинская теннисистка получила шанс выступить в основной сетке турнира WTA 250 в Лионе, который пройдёт 1-7 марта. Сегодня от участия отказались Кирстен Флипкенс и Кайя Юван.
Завацкая - единственная украинка, которая сыграет в Лионе. Неделю назад с турнира снялись Марта Костюк и Катерина Козлова.
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