Завацкая сыграет на турнире во Франции

Катарина Завацкая может сыграть на следующей неделе во Франции.

Украинская теннисистка получила шанс выступить в основной сетке турнира WTA 250 в Лионе, который пройдёт 1-7 марта. Сегодня от участия отказались Кирстен Флипкенс и Кайя Юван.

Завацкая - единственная украинка, которая сыграет в Лионе. Неделю назад с турнира снялись Марта Костюк и Катерина Козлова.