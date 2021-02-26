Швёнтек и Бенчич определят чемпионку в Аделаиде

На турнире WTA 500 Adelaide International с призовым фондом $535,530 определились участницы финального матча.

Чемпионка Ролан Гаррос-2020 Ига Швёнтек в полуфинале за 1 час и 22 минуты обыграла Жиль Тайхманн (6:3, 6:2). Полячка сделала три брейка, а на своей подаче допустила лишь один брейк-поинт.

Второй полуфинал в Аделаиде между Коко Гауфф и Белиндой Бенчич затянулся на 2 часа и 48 минут и завершился победой 12-й ракеткой мира из Швейцарии (7:6, 6:7, 6:2). Бенчич могла побеждать и в двух сетах, но в девятом гейме второй партии на своей подаче не реализовала матч-бол.

Ига Швёнтек в Аделаиде поспорит за второй титул в карьере, Белинда Бенчич может стать пятикратной победительницей турниров WTA.