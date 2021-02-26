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Украинский теннисист вышел в финал крупного челленджера
В шаге от титула
Украинец Денис Молчанов в паре с бывшим соотечественником Александром Недовесовым пробился в финале челленджера в Нур-Султане с призовым фондом $104,160.
В 1/2 финала Молчанов и Недовесов обыграли третьих сеяных Юлиана Линца и Роберто Кироса (4:6, 6:3, 10:4), а соперниками Дениса и Александра в финале станут американцы Нейтан Паша и Макс Шнур.
Денис Молчанов и Александр Недовесов в столице Казахстана поспорят за третий титул в сезоне. Ранее этот дуэт выиграл два подряд челленджера в Турции.
Ранее UA-Футбол
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