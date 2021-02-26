  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украинский теннисист вышел в финал крупного челленджера
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинский теннисист вышел в финал крупного челленджера

Теннис
(1 голосов)

В шаге от титула

Украинский теннисист вышел в финал крупного челленджера

Новина українською

Украинец Денис Молчанов в паре с бывшим соотечественником Александром Недовесовым пробился в финале челленджера в Нур-Султане с призовым фондом $104,160.

В 1/2 финала Молчанов и Недовесов обыграли третьих сеяных Юлиана Линца и Роберто Кироса (4:6, 6:3, 10:4), а соперниками Дениса и Александра в финале станут американцы Нейтан Паша и Макс Шнур.

Денис Молчанов и Александр Недовесов в столице Казахстана поспорят за третий титул в сезоне. Ранее этот дуэт выиграл два подряд челленджера в Турции.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Надаль пропустит турнир в Роттердаме.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Денис Молчанов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...