Украинский теннисист вышел в финал крупного челленджера

Украинец Денис Молчанов в паре с бывшим соотечественником Александром Недовесовым пробился в финале челленджера в Нур-Султане с призовым фондом $104,160.

В 1/2 финала Молчанов и Недовесов обыграли третьих сеяных Юлиана Линца и Роберто Кироса (4:6, 6:3, 10:4), а соперниками Дениса и Александра в финале станут американцы Нейтан Паша и Макс Шнур.

Денис Молчанов и Александр Недовесов в столице Казахстана поспорят за третий титул в сезоне. Ранее этот дуэт выиграл два подряд челленджера в Турции.