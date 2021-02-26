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Альварес: В боксе должен быть один чемпион
Интересное мнение
Лидер рейтинга лучших боксеров мира по версии журнала The Ring Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) высказался за реформирование профессионального бокса.
"Все хотят быть чемпионами. Я считаю, что боксу стоит отказаться от промежуточных и других титулов, чтобы титул чемпиона стал немного более эксклюзивным.
В каждой весовой категории должен быть один чемпион. Нам просто нужно смириться с тем, что предлагает время", - цитирует Альвареса BoxingScene.
Сауль Альварес 27 февраля в Майами встретится с обязательный претендентом WBC Авни Йылдырымом.
В случае победы Канело до конца года проведет поединки с Билли Джо Сондерсом и Калебом Плэнтом. Если мексиканец продлит свою победную серию, то станет абсолютным чемпионом мира в категории до 76,2 кг.
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