Альварес: В боксе должен быть один чемпион

Лидер рейтинга лучших боксеров мира по версии журнала The Ring Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) высказался за реформирование профессионального бокса.

"Все хотят быть чемпионами. Я считаю, что боксу стоит отказаться от промежуточных и других титулов, чтобы титул чемпиона стал немного более эксклюзивным.

В каждой весовой категории должен быть один чемпион. Нам просто нужно смириться с тем, что предлагает время", - цитирует Альвареса BoxingScene.

Сауль Альварес 27 февраля в Майами встретится с обязательный претендентом WBC Авни Йылдырымом.

В случае победы Канело до конца года проведет поединки с Билли Джо Сондерсом и Калебом Плэнтом. Если мексиканец продлит свою победную серию, то станет абсолютным чемпионом мира в категории до 76,2 кг.