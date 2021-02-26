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Снигур сыграет в полуфинале 25-тысячника во Франции
Украинка ведет борьбу за титул
Дарья Снигур в статусе седьмой сеяной в четвертьфинале турнира ITF World Tennis Tour в Пуатье (Франция) с призовым фондом $25,000 в двух сетах за 1 час и 49 минут обыграла 432-ю ракетку мира из Италии Камиллу Розателло (6:2, 7:5).
Снигур на пути к победе реализовала 6 из 10 брейк-поинтов, а также проиграла 3 гейма на своей подаче.
Следующей соперницей 18-летней украинки в Пуатье станет Яна Фетт или Юрико Лили Миядзаки.
Дарья Снигур во второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира ITF. В январе теннисистка из Киева неудачно выступила в квалификации Australian Open, уступив в первом круге.
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