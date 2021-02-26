Чемпионка Открытого чемпионата Франции 2020 года Ига Швёнтек снялась с турнира в Дохе (Катар), сообщает журналист Лука Фиорино на своей странице в "Твиттере".

Завтра, 27 февраля, польская теннисистка сыграет с Белиндой Бенчич (Швейцария) в финале турнира в Аделаиде (Австралия). В полуфинале соревнований Швёнтек обыграла швейцарку Хиль Белен Тайхман — 6:3, 6:2.

Турнир в Дохе пройдёт с 1 по 7 марта. Действующая чемпионка соревнований — белоруска Арина Соболенко.