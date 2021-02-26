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Федерер готовится к турниру в Дохе

Теннис
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Роджер восстановился от травмы

Федерер готовится к турниру в Дохе

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20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер опубликовал на своей странице в "Инстаграме" фотографию с тренировки на корте. Он начнёт сезон-2021 с турнира ATP 250 в Дохе (Катар).

"Обратный отсчёт до Дохи начался", — написал Федерер.

Федерер не выходил на корт в официальных матчах после завершения Australian Open 2020 года. Там швейцарец дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Федерер перенёс плановую операцию, а через некоторое время ему сделали вторую.

Турнир в Дохе будет проходить с 8 по 13 марта. После него Федерер планирует сыграть в Дубае (ОАЭ).

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В статье: Роджер Федерер
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