WTA. Швёнтек разгромила Бенчич в финале турнира в Аделаиде

Польская теннисистка Ига Швёнтек (WTA №18) победила в финальном матче турнира в Аделаиде. В поединке за титул она одолела представительницу Швейцарии Белинду Бенчич (WTA №12).

Adelaide International - WTA500

Аделаида, Австралия

21-27 февраля

Хард

Призовой фонд: 535500 долларов

Финал

Ига Швёнтек (Польша) (WTA №18) - Белинда Бенчич (Швейцария) (WTA №12)

2 - 0 (6-2; 6-2)

Путь к победе:

R32: Мэдисон Бренгл (США, Q) 6-3, 6-4;

R16: Мэдисон Инглис (Австралия, Q) 6-1, 6-3

QF: Даниэль Коллинс (США) 6-2, 3-0 (отказ)

SF: Жиль Тайхманн (Швейцария) 6- 3, 6-2;

На счету победительницы этого матча 4 подачи на вылет, 4 из 6 использованных брейки, 5 подряд выигранных гейма и 0 двойных ошибок. В активе ее соперницы 5 эйсов, 0 заработанных и использованных брейков и 8 двойных ошибок.

Для полячки этот титул стал дебютным в туре WTA.