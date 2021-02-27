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WTA. Швёнтек разгромила Бенчич в финале турнира в Аделаиде
Поздравляем полячку с победой
Польская теннисистка Ига Швёнтек (WTA №18) победила в финальном матче турнира в Аделаиде. В поединке за титул она одолела представительницу Швейцарии Белинду Бенчич (WTA №12).
Adelaide International - WTA500
Аделаида, Австралия
21-27 февраля
Хард
Призовой фонд: 535500 долларов
Финал
Ига Швёнтек (Польша) (WTA №18) - Белинда Бенчич (Швейцария) (WTA №12)
2 - 0 (6-2; 6-2)
Путь к победе:
R32: Мэдисон Бренгл (США, Q) 6-3, 6-4;
R16: Мэдисон Инглис (Австралия, Q) 6-1, 6-3
QF: Даниэль Коллинс (США) 6-2, 3-0 (отказ)
SF: Жиль Тайхманн (Швейцария) 6- 3, 6-2;
На счету победительницы этого матча 4 подачи на вылет, 4 из 6 использованных брейки, 5 подряд выигранных гейма и 0 двойных ошибок. В активе ее соперницы 5 эйсов, 0 заработанных и использованных брейков и 8 двойных ошибок.
Для полячки этот титул стал дебютным в туре WTA.
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