Горячё: Марта Костюк поделилась с поклонниками пикантным фото

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №78) поделилась со своими поклонниками пикантным фото. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Илья Марченко прокомментировал победу на турнире в Биелле.