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WTA. Доха. Цуренко побеждает в стартовом матче квалификации

Теннис
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Украинка снова в деле

WTA. Доха. Цуренко побеждает в стартовом матче квалификации

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №145) успешно стартовала в квалификации на турнире в Дохе (ОАЭ). В первом матче на соревнованиях она одолела представительницу Бразилии Габриелу Се.

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-1) в пользу нашей соотечественницы. На счету обоих соперниц нет эйсов, а вот в пассиве бразильской спортсменки есть одна двойная ошибка.

Отметим, что это первая победа украинки в последних 5 встречах. Во втором матче квалификации Цуренко встретится с чешкой Катержиной Синяковой (WTA №68).

Напомним, что ранее Илья Марченко прокомментировал победу на турнире в Биелле.

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В статье: Леся Цуренко
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