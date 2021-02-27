WTA. Доха. Цуренко побеждает в стартовом матче квалификации

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №145) успешно стартовала в квалификации на турнире в Дохе (ОАЭ). В первом матче на соревнованиях она одолела представительницу Бразилии Габриелу Се.

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-1) в пользу нашей соотечественницы. На счету обоих соперниц нет эйсов, а вот в пассиве бразильской спортсменки есть одна двойная ошибка.

Отметим, что это первая победа украинки в последних 5 встречах. Во втором матче квалификации Цуренко встретится с чешкой Катержиной Синяковой (WTA №68).