Свитолина получила первый номер посева на турнире в Дохе

Пятая ракетка мира Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на турнире в Дохе. Украинка получила первый номер посева и пропустит первый раунд.

Во втором круге Свитолина сыграет против победительницы матча Чжэн Сайсай – Аманда Анисимова.