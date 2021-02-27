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Свитолина получила первый номер посева на турнире в Дохе
Украинка пропустит первый раунд турнира
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Пятая ракетка мира Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на турнире в Дохе. Украинка получила первый номер посева и пропустит первый раунд.
Во втором круге Свитолина сыграет против победительницы матча Чжэн Сайсай – Аманда Анисимова.
В квалификации турнира в Катаре
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Источник:meta.ua
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