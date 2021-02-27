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Свитолина получила первый номер посева на турнире в Дохе

Теннис
(1 голосов)

Украинка пропустит первый раунд турнира

Свитолина получила первый номер посева на турнире в Дохе

twimg.com

Новина українською

Пятая ракетка мира Элина Свитолина на следующей неделе сыграет на турнире в Дохе. Украинка получила первый номер посева и пропустит первый раунд.

Во втором круге Свитолина сыграет против победительницы матча Чжэн Сайсай – Аманда Анисимова.

В квалификации турнира в Катаре также выступает украинка Леся Цуренко. Она сохраняет шансы на выход в основную сетку.

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В статье: Элина Свитолина
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Источник:
meta.ua

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