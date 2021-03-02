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Лион. Завацкая уступает россиянке в первом раунде

Теннис
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Украинка неудачно съездила на турнир WTA

Лион. Завацкая уступает россиянке в первом раунде

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Катарина Завацкая в первом раунде турнира WTA 250 в Лионе с призовым фондом $235,238 в двух сетах проиграла 131-й ракетке мира из России Маргарите Гаспарян (4:6, 1:6).

Завацкая в первом сете лидировала с брейком 3:2, однако до конца партии отдала два гейма на своей подаче. Во втором сете Гаспарян сделала еще два брейка и легко добила теннисистку из Украины.

Катарина Завацкая в Лионе заработала 2157 евро призовых и 1 очко в рейтинг WTA.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Маррей впервые за семь месяцев выиграл матч на турнире АТР.

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В статье: теннис Катарина Завацкая
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