Лион. Завацкая уступает россиянке в первом раунде

Катарина Завацкая в первом раунде турнира WTA 250 в Лионе с призовым фондом $235,238 в двух сетах проиграла 131-й ракетке мира из России Маргарите Гаспарян (4:6, 1:6).

Завацкая в первом сете лидировала с брейком 3:2, однако до конца партии отдала два гейма на своей подаче. Во втором сете Гаспарян сделала еще два брейка и легко добила теннисистку из Украины.

Катарина Завацкая в Лионе заработала 2157 евро призовых и 1 очко в рейтинг WTA.