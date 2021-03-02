Два года назад Федерер завоевал 100-й титул в карьере. ВИДЕО

Ровно два года назад Роджер Федерер в финале турнира АТР 500 в Дубае обыграл Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4) и стал вторым теннисистом после Джимми Коннорса с 100 одиночных титулов на уровне АТР.

Сейчас на счету Федерера 103 титула, а его камбэк на корт после двух операций на колене состоится через несколько дней на турнире в Дохе.