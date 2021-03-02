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Свитолина: У меня есть шансы хорошо выступить в Дохе

Теннис
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Ждем от украинки первый титул в сезоне

Свитолина: У меня есть шансы хорошо выступить в Дохе

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Элина Свитолина в статусе лидера посева пропускает первый раунд турнира WTA 500 в Дохе, а ее соперницей по второму кругу станет Чжэн Сайсай или Мисаки Дои.

"Мне всегда нравилось выступать в Дохе. В этом году здесь немного другие условия, потому что, я думаю, покрытие немного другое, так как здесь его стелили для участников квалификации Australian Open. Но в целом я рада быть здесь.

Победительница в Дохе получает один из самых красивых кубков, Золотого Сокола, и мне жаль, что такого трофея еще нет в моей коллекции. Конечно, победа – это моя цель, несколько раз я была тут в четвертьфиналах, один раз – в полуфинале, так что сложно предугадать, каким будет результат на этот раз.

Я чувствую, что у меня есть высокие шансы хорошо выступить в Дохе. В любом случае тут играет много сильных теннисисток и в каждом матче я должны буду показывать свой лучший теннис", - сказала пятая ракетка мира.

Сегодня Свитолина сыграет в Дохе в паре с Викторией Азаренко. Теннисистки могут встретиться в третьем раунде одиночной сетки.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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