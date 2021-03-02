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Свитолина и Азаренко уступили в первом матче турнира в Дохе
Теннисистки не смогли навязать свою игру соперницам
Украинско-белорусская пара Элина Свитолина и Виктория Азаренко завершили выступление на турнире WTA в Катаре.
Qatar Total Open. Доха, Катар
Первый круг
Элина Свитолина/Виктория Азаренко (Украина/Беларусь) - Лаура Зигемунд/Елена Веснина (Германия/Россия, WC) 6-4, 5-7, 8-10
Поединок продолжался 1 час и 40 минут. Во второй партии Свитолина и Азаренко лидировали с брейком, но подать на матч не смогли. На решающем тай-брейке украинка и белоруска выполнили 3 мини-брейка против 4 у соперниц.
В среду Элина Свитолина стартует на турнире в Дохе в одиночном разряде.
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