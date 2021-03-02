  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина и Азаренко уступили в первом матче турнира в Дохе
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина и Азаренко уступили в первом матче турнира в Дохе

Теннис
(1 голосов)

Теннисистки не смогли навязать свою игру соперницам

Свитолина и Азаренко уступили в первом матче турнира в Дохе

Новина українською

Украинско-белорусская пара Элина Свитолина и Виктория Азаренко завершили выступление на турнире WTA в Катаре.

Qatar Total Open. Доха, Катар

Первый круг
Элина Свитолина/Виктория Азаренко (Украина/Беларусь) - Лаура Зигемунд/Елена Веснина (Германия/Россия, WC) 6-4, 5-7, 8-10

Поединок продолжался 1 час и 40 минут. Во второй партии Свитолина и Азаренко лидировали с брейком, но подать на матч не смогли. На решающем тай-брейке украинка и белоруска выполнили 3 мини-брейка против 4 у соперниц.

В среду Элина Свитолина стартует на турнире в Дохе в одиночном разряде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Виктория Азаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...