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Свитолина сыграет с Мисаки Дои в стартовом матче турнира в Дохе
Украинка уже играла против этой теннисистки
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) в своем первом матче на турнире в Дохе сыграет против Мисаки Дои (№83).
29-летняя японка выступает в Катаре в качестве лаки-лузера. В первом круге она обыграла китаянку Чжэн Сайсай (№48) – 6:4, 6:3.
Счет в личных встречах между Свитолиной и Дои – 1:1.
Отметим, что украинка начинает со второго круга из-за высокого номера посева.
Ранее Свитолина в паре с Викторией Азаренко уступили в парном разряде турнира.
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Источник:Tribuna
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