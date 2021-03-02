Свитолина сыграет с Мисаки Дои в стартовом матче турнира в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) в своем первом матче на турнире в Дохе сыграет против Мисаки Дои (№83).

29-летняя японка выступает в Катаре в качестве лаки-лузера. В первом круге она обыграла китаянку Чжэн Сайсай (№48) – 6:4, 6:3.

Счет в личных встречах между Свитолиной и Дои – 1:1.

Отметим, что украинка начинает со второго круга из-за высокого номера посева.

Ранее Свитолина в паре с Викторией Азаренко уступили в парном разряде турнира.