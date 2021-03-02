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Стаховский рассказал о тренировках в составе сборной Украины

Теннис
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5 марта состоится матч с Израилем

Стаховский рассказал о тренировках в составе сборной Украины

Новина українською

Вторая ракетка Украины присоединился к тренировкам сборной накануне матча против команды Израиля в Кубке Дэвиса.

5-6 марта в рамках Первой Мировой группы Кубка Дэвиса пройдет поединок сборных Украины и Израиля.

"Сегодня была моя первая тренировка с командой. Корты, я считаю, подходят и нашей команде, и соперникам, это универсальное покрытие, на котором они играют всю жизнь. Пятница будет достаточно важным днем, чтобы посмотреть, что у нас сработает, что не сработает, как играют соперники, потому что у нас очень мало информации о них. Одного мы знаем, потому что он играл в прошлый раз, а в остальной состав команды практически новый, кроме капитана, который будет играть пару".

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В статье: Сергей Стаховский
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