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10 эпичных розыгрышей от звезд АТР-тура со стильным окончанием. ВИДЕО
Теннис – это красиво
YouTube-канал Tennis TV представил подборку мощных перестрелок от лучших игроков АТР-тура, которые заканчивались яркими виннерсами.
В этом видео нашлось место Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю, Гаэлю Монфису и другим топ-теннисистам.
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