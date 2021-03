Медведев и Зверев вылетели с турнира в Роттердаме

Лидер посева на турнире АТР 500 в Роттердаме Даниил Меведев в первом раунде неожиданно проиграл Душану Лайовичу (6:7, 4:6) и упустил шанс по итогам недели сместить Рафаэля Надаля со второй позиции в рейтинге АТР.

Медведев в первом матче после поражения от Новака Джоковича в финале Australian Open подал 12 эйсов, но это не спасло россиянина от потери двух геймов на своей подаче, а на приеме третья ракетка мира ответил Лайовичу всего одним брейком.

