Участникам турниров АТР 250 и АТР 500 увеличат призовые за счёт бонусов

ATP объявила о мерах по поддержке игроков и организаторов турниров в условиях пандемии.

Одной из мер станет увеличение выплат участникам турниров уровня АТР 250 и АТР 500. Начиная с Australian Open-2021 и вплоть до Уимблдона минимальный уровень призовых теннисистам будет увеличен с 50% до 80% на турнирах ATP 250 и до 60% — на турнирах ATP 500. На эти цели будет пущено до $ 5,2 млн.

Рост призовых будет обеспечен за счёт перераспределения части бонусного пула ATP, достающегося первым 12 игрокам рейтинга в конце сезона. Перераспределение средств произошло при поддержке Совета игроков ATP, включающего Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

"На доходы турниров по-прежнему серьёзно влияют ограничения на продажу билетов, и маловероятно, что ситуация существенно улучшится до середины года. Мы сосредоточены на том, чтобы Тур продолжал поддерживать как можно больше игроков, и я хотел бы поблагодарить лучших игроков и Совет игроков за поддержку этой меры, которая поможет улучшить условия для большей группы игроков в ближайшие месяцы", — прокомментировал решение председатель ATP Андреа Гауденци.