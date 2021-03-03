  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рейтинг теннисистов, которые не смогут играть из-за ограничений, будет заморожен
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рейтинг теннисистов, которые не смогут играть из-за ограничений, будет заморожен

Теннис
(1 голосов)

Эта мера, по словам АТР, обеспечит игрокам большую гибкость в их расписании

Рейтинг теннисистов, которые не смогут играть из-за ограничений, будет заморожен

Новина українською

ATP сообщила о новых мерах по поддержке игроков и организаторов турниров в условиях пандемии.

Рейтинг игроков, которые не смогут играть на турнирах в течение четырех недель подряд, будет защищён от изменения. С "замороженной" позицией им четыре раза будет предоставлена возможность участия на турнирах ATP Masters 1000, которые они пропустили. К турнирам "Большого шлема" и к Олимпийским играм защищённый рейтинг применяться не будет. Эта мера, по словам АТР, обеспечит игрокам большую гибкость в их расписании.

Кроме этого, будет увеличена поддержка членов команд, сопровождающих игроков. ATP также выделила до $ 10 000 на каждый турнир ATP Tour и ATP Challenger Tour до конца года на покрытие гостиничных расходов, которые могут возникнуть в связи с необходимостью изоляции или карантина участников в случае положительного теста на коронавирус.

Ранее в АТР сообщали об увеличении призовых для участников турниров АТР 250 и АТР 500 вплоть до Уимблдона-2021.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ATP
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...