Рейтинг теннисистов, которые не смогут играть из-за ограничений, будет заморожен

ATP сообщила о новых мерах по поддержке игроков и организаторов турниров в условиях пандемии.

Рейтинг игроков, которые не смогут играть на турнирах в течение четырех недель подряд, будет защищён от изменения. С "замороженной" позицией им четыре раза будет предоставлена возможность участия на турнирах ATP Masters 1000, которые они пропустили. К турнирам "Большого шлема" и к Олимпийским играм защищённый рейтинг применяться не будет. Эта мера, по словам АТР, обеспечит игрокам большую гибкость в их расписании.

Кроме этого, будет увеличена поддержка членов команд, сопровождающих игроков. ATP также выделила до $ 10 000 на каждый турнир ATP Tour и ATP Challenger Tour до конца года на покрытие гостиничных расходов, которые могут возникнуть в связи с необходимостью изоляции или карантина участников в случае положительного теста на коронавирус.

Ранее в АТР сообщали об увеличении призовых для участников турниров АТР 250 и АТР 500 вплоть до Уимблдона-2021.