Свитолина уверенно обыграла Мисаки Дои и вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Мисаки Дои (Япония) в матче второго круга турнира в Дохе (Катар).

Элина Свитолина - Мисаки Дои 6:1, 6:2

Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Свитолина 2 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В следующем матче Свитолиной предстоит встреча с Викторией Азаренко (Беларусь), которая в матче второго круга со счётом обыграла Лауру Зигемунд (Германия).