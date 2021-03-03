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Свитолина уверенно обыграла Мисаки Дои и вышла в четвертьфинал
Украинка проиграла всего три гейма
Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Мисаки Дои (Япония) в матче второго круга турнира в Дохе (Катар).
Элина Свитолина - Мисаки Дои 6:1, 6:2
Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Свитолина 2 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету её соперницы ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
В следующем матче Свитолиной предстоит встреча с Викторией Азаренко (Беларусь), которая в матче второго круга со счётом обыграла Лауру Зигемунд (Германия).
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