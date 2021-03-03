Нисикори впервые за 2 года вышел в четвертьфинал турнира АТР

Японский теннисист Кей Нисикори впервые с лета 2019 года вышел в четвертьфинал турнира ATP. Во втором круге турнира в Роттердаме (Нидерланды) он победил австралийца Алекса де Минора.

Роттердам. ATP

Кей Нисикори - Алекс де Минор 6:3, 2:6, 7:5

Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. Нисикори 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

В следующем матче Нисикори предстоит встретиться с победителем пары Душан Лайович (Сербия) — Борна Чорич (Хорватия).