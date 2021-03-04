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Свитолина громит японку на старте турнира в Дохе. ВИДЕО

Теннис
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Обзор мощного старта украинки в Катаре

Свитолина громит японку на старте турнира в Дохе. ВИДЕО

Новина українською

Элина Свитолина во втором раунде турнире WTA 500 в Дохе за 65 минут разобралась с 83-й ракеткой мира Мисаки Дои (6:1, 6:2).

Первая ракетка Украины в матче с японкой сделала 5 брейков и проиграла 1 гейм на своей подаче.

Следующей соперницей Свитолиной в Дохе станет экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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