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Свитолина громит японку на старте турнира в Дохе. ВИДЕО
Обзор мощного старта украинки в Катаре
Элина Свитолина во втором раунде турнире WTA 500 в Дохе за 65 минут разобралась с 83-й ракеткой мира Мисаки Дои (6:1, 6:2).
Первая ракетка Украины в матче с японкой сделала 5 брейков и проиграла 1 гейм на своей подаче.
Следующей соперницей Свитолиной в Дохе станет экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко.
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