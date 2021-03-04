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Матч Марченко откроет противостояние Украины и Израиля в Кубке Дэвиса

Теннис
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Матч Марченко откроет противостояние Украины и Израиля в Кубке Дэвиса

Новина українською

Сборная Украины 5-6 марта в селе Погребы (Киевская область) на корте Marina Tennis Club в рамках Первой Мировой группы Кубка Дэвиса проведет матч с Израилем.

Накануне матча состоялась традиционная процедура жеребьевки.

Расписание матчей поединка Кубка Дэвиса между Украиной и Израилем:

Пятница, 5 марта (начало игр в 15:00 по киевскому времени)

Илья Марченко – Даниэль Цукерман

Сергей Стаховский – Эдан Лешем

Суббота, 6 марта (начало игр в 11:30 по киевскому времени)

Даниил Калениченко/ Денис Молчанов – Йонатан Эрлих/Ишай Олиэль

Илья Марченко – Эдан Лешем

Сергей Стаховский – Даниэль Цукерман

Матч Кубка Дэвиса между Украиной и Израилем покажет портал «Суспільне».

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В статье: Сергей Стаховский Илья Марченко Кубок Дэвиса
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