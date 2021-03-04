Медведев: С уверенностью смотрим на матч с Израилем

Капитан сборной Украины в Кубке Дэвиса Андрей Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Израилем.

"Опыт наших игроков настолько большой, что ребята играли уже и первыми, и вторыми номерами. Особых неожиданностей по жеребьевке или непредвиденных ситуаций мы не видим.

Хард в зале подразумевают, что матчи могут быть длинными и затяжными, но не такими, как на грунте. Ребята провели последние месяцы на харде. Поэтому мы с уверенностью смотрим на предстоящее противостояние, что мы справимся с нагрузками и нам хватит сил, чтобы показать хороший теннис в течение двух дней", - сказал Медведев в интервью официальному сайту Федерации тенниса Украины.