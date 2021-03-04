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Медведев: С уверенностью смотрим на матч с Израилем
Украина готова сыграть с позиции силы
Капитан сборной Украины в Кубке Дэвиса Андрей Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Израилем.
"Опыт наших игроков настолько большой, что ребята играли уже и первыми, и вторыми номерами. Особых неожиданностей по жеребьевке или непредвиденных ситуаций мы не видим.
Хард в зале подразумевают, что матчи могут быть длинными и затяжными, но не такими, как на грунте. Ребята провели последние месяцы на харде. Поэтому мы с уверенностью смотрим на предстоящее противостояние, что мы справимся с нагрузками и нам хватит сил, чтобы показать хороший теннис в течение двух дней", - сказал Медведев в интервью официальному сайту Федерации тенниса Украины.
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