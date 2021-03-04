  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Медведев: С уверенностью смотрим на матч с Израилем
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Медведев: С уверенностью смотрим на матч с Израилем

Теннис
(1 голосов)

Украина готова сыграть с позиции силы

Медведев: С уверенностью смотрим на матч с Израилем

Новина українською

Капитан сборной Украины в Кубке Дэвиса Андрей Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Израилем.

"Опыт наших игроков настолько большой, что ребята играли уже и первыми, и вторыми номерами. Особых неожиданностей по жеребьевке или непредвиденных ситуаций мы не видим.

Хард в зале подразумевают, что матчи могут быть длинными и затяжными, но не такими, как на грунте. Ребята провели последние месяцы на харде. Поэтому мы с уверенностью смотрим на предстоящее противостояние, что мы справимся с нагрузками и нам хватит сил, чтобы показать хороший теннис в течение двух дней", - сказал Медведев в интервью официальному сайту Федерации тенниса Украины.

Ранее UA-Футбол сообщал, что матч Марченко откроет противостояние Украины и Израиля в Кубке Дэвиса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Медведев Кубок Дэвиса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...